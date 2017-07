Brasileirão Série D: Espírito Santo perde dois pênaltis e é eliminado para o Operário

Fim da linha: após perder duas cobranças de pênaltis, o Espírito Santo perdeu por 4 x 2 para o Operário na disputa de pênaltis e está eliminado do Campeonato Brasileiro da Série D. O time já havia perdido por 1 x 0 no tempo normal, com gol do Schumacher, repetindo o placar do primeiro jogo.

Pelo Espírito Santo, marcaram Vitinho e Serrano. Whashington, Robinho, Schumacher e Jean Carlo fizeram para o Operário.

A reportagem completa sobre a eliminação do Espírito Santo você acompanha no Jornal A Tribuna desta segunda-feira (31).

Weslei Radavelli