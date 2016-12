Brasileiro paga R$ 2 tri em impostos

O Impostômetro, em frente à Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), registra nesta quinta-feira (29), por volta das 21h, a marca de R$ 2 trilhões. Em 2015, esse mesmo montante, até então inédito, foi registrado pela primeira vez um dia depois — em 30 de dezembro —, o que aponta crescimento na arrecadação de impostos.

Segundo o Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo (Ideies), a arrecadação muito semelhante à de 2015 pode ser explicada pelo aumento da inflação, já que caíram a produção industrial e as vendas do comércio.

O montante exibido no aparelho representa o total de impostos municipais, estaduais e federais pagos no País desde 1º de janeiro, calculados pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT). Segundo economistas e especialistas, o excesso de impostos cobrados no Brasil reflete no cotidiano de todos os brasileiros.

Já na indústria, o custo de produção sofre influência direta. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, um produto fabricado no Brasil é cerca de 34,2% mais caro que um similar importado. Para o presidente do Sistema Findes, Marcos Guerra, o Impostômetro presta um serviço de utilidade pública não só para comércio e indústria, mas para todos.

“Quando colocamos o Impostômetro, não imaginava que ele seria tão importante, não só para nós empresários, como para os cidadãos. É importante que as pessoas tenham a dimensão da quantidade de impostos que pagam, pois isso ajuda também a entender o preço do que elas compram.”