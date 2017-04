BRF diz que foi autorizada a retomar a operação na unidade de Mineiros, em Goiás

A BRF informou neste sábado, 8, por meio de nota, que foi autorizada a retomar as atividades em sua unidade de Mineiros, em Goiás. “Os trabalhos devem ser reiniciados nos próximos dias”, afirmou.

Na Segunda-feira, dia 3, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, havia dito que a reabertura do frigorífico da BRF em Mineiros dependia de pareceres técnicos.

Por causa da interdição da unidade da BRF, uma das 21 investigadas na Operação Carne Fraca, da Polícia Federal, as granjas do município chegaram a acumular mais de 300 mil perus em situação de abate, por causa do fechamento da agroindústria desde o dia 17 de março. Diariamente, o frigorífico abate 25 mil aves por dia

Reportagem: Camila Turtelli (Agência Estado)