Briga entre mãe e filha acaba em morte em Vila Velha

Uma jovem de 19 anos se entregou à polícia após matar a própria mãe no bairro Jaburuna, em Vila Velha. De acordo com a polícia, Rose Dantas, de 37 anos, foi enforcada pela filha.

O crime aconteceu após uma discussão na casa da vítima. A jovem jogou a mãe no chão e a imobilizou com as pernas. Em seguida, começou a apertar o pescoço dela com as mãos. Ela viu uma corda perto e usou para enforcar a mãe.

Após cometer o crime, a jovem saiu da casa e falou para um irmão: “Vai lá porque eu matei a sua mãe”. Vizinhos relataram que as duas brigavam muito. A mãe era usuária de drogas e a filha não gostava que ela fizesse uso de entorpecentes perto dos irmãos.

A jovem se entregou no DPJ de Vila Velha e foi ouvida na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa.