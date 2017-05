Bruno Mars anuncia shows no Brasil com abertura da banda de Joe Jonas

O cantor Bruno Mars anunciou nesta terça-feira (2) que vem para o Brasil e se apresentará no Rio de Janeiro e em São Paulo nos dias 18 e 22 de novembro.

Mars está em turnê pela “24K Magic World Tour” e fará shows em Santiago, Buenos Aires, Lima e Quito. A banda DNCE, que tem o ex-Jonas Brothers, Joe Jonas, como vocalista, abrirá os shows.

Em seu twitter, o cantor escreveu “Brasil, já faz tempo! Mas nós estamos indo para vocês!”. A última passagem de Mars pelo Brasil foi no Summer Soul Festival, em 2012. A venda dos ingressos será pelo site a partir de 15 de maio para show o em São Paulo e 16 de maio para o do Rio de Janeiro.

O preço dos ingressos varia de R$ 120 (meia-entrada) na arquibancada a R$ 680, a pista premium. No Rio, a apresentação será na praça da Apoteose e em São Paulo no Estádio do Morumbi.