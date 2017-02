Buracos e queda de asfalto na estrada de João Neiva

A chuva que caiu na noite de sexta-feira (3) para sábado (4) causou a queda de parte do asfalto da rodovia BR-259, entre João Neiva e Colatina. O asfalto cedeu no km 16, entre Cavalinho e Acioli, e o trecho precisou ser interditado, com trânsito passando por uma pista. A Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES) sinalizou a pista e pede aos motoristas para ter cuidado ao passar pelo local.

Segundo a PRF, não houve ocorrência no local e não há informação de feridos. A PRF informou ainda de outros trechos da rodovia com problemas neste sábado. Entre o trevo da BR-101 e Cavalinho, há buracos na pista nos quilômetros 3,8, 4km e 4,2 km.

A chuva levou muita lama sobre a pista da BR-259 entre Cavalinho e Acioli no km 11, e há desníveis na pista no km 14,5.