Cães e helicóptero são usados na busca por professor que desapareceu no Pico da Bandeira

Dois cães farejadores e um helicóptero auxiliam os trabalhos de busca ao professor mineiro Antônio Teodoro Dutra Júnior, 43 anos, que desapareceu no Pico da Bandeira, na madrugada de domingo (9).

Segundo o tenente-coronel Carlos Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, o trabalho envolve equipes das corporações mineira e capixaba, num total de quase 40 pessoas.

A equipe capixaba é composta por nove bombeiros militares, além de cães farejadores. Os mineiros atuam com cinco militares e 21 funcionários e brigadeiros da unidade. Alguns condutores se ofereceram como voluntários e ajudam nas buscas.

O Corpo de Bombeiros iniciou as buscas na manhã de segunda-feira (10), mas na tarde de domingo funcionários do parque já haviam feito varredura atrás de Antônio. Na tarde dessa terça-feira (11) a procura teve reforço do helicóptero Harpia do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Polícia Militar do Espírito Santo (Notaer).

“O problema é que a visibilidade está muito ruim. Nesses casos, a ação dos cães farejadores é mais importante do que a dos helicópteros, pois eles são preparados para encontrar a vítima com ou sem vida”, destacou o tenente-coronel.

As buscas foram suspensas durante a noite e retomadas nesta quarta (12). O professor ainda não foi localizado.