Cai número de homicídios em Vitória

Vitória teve uma redução de 31% no número de homicídios comparando este ano com 2015. De 1º de janeiro até 27 de dezembro, foram 51 assassinatos, enquanto que no ano anterior foram registrados 74, no mesmo período. Neste ano foram presos 264 assassinos, segundo a polícia.

Os dados foram divulgados em coletiva nessa quinta-feira (29), no 1º Batalhão (Vitória) da Polícia Militar (PM), com a presença do comandante do Batalhão, tenente-coronel Sartório, e o subcomandante, Martinelli, além do titular da Delegacia de Crimes Contra a Vida de Vitória, delegado Paulo Expedicto.

“Nesse ano prendemos 264 assassinos, o que inibiu a recorrência de novos crimes e criou defasagem no tráfico”, destacou Paulo Expedicto.

Os oficiais afirmaram que a taxa de homicídios neste ano em Vitória foi de 14,1 mortes para grupo de 100 mil habitantes, a menor desde 1980.

No cenário nacional, Vitória aparece como a 3ª cidade com menor número de homicídios em 2016, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, atrás de São Paulo (11,4) e Florianópolis (12,1).

Até esta quinta, dezembro repete a mesma fórmula de junho deste ano. Só houve o registro de um homicídio na cidade. O assassinato aconteceu no 1º dia do mês.

O maior número de mortes (64%) foram motivados pelo tráfico, outros 20% foram por mortes de moradores de rua e 10% foram casos de intolerância.

“Para ajudar na redução desses crimes, desenvolvemos vários projetos não só para a ocupação em regiões de vulnerabilidade, mas de pacificação”, afirmou o tenente-coronel Sartório.