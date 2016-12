Caixa-preta de avião russo é encontrada

Uma das caixas-pretas do avião russo que caiu no Mar Negro no domingo (25) foi encontrada pelas equipes de busca nesta terça-feira (27). Em comunicado, o Ministério da Defesa russo informou que ela foi encontrada às 5h42 de Moscou, 0h42 pelo horário de Brasília, a 1,6 km da costa e 17 metros de profundidade.

O equipamento pode ajudar a investigação a descobrir a causa do acidente e será enviado para análise em Moscou ainda nesta terça. Os destroços do avião foram encontrados na segunda-feira (26) e começaram a ser retirados. A operação de busca conta com mais de 3,5 mil pessoas e 45 embarcações, 5 helicópteros e drones.

O avião caiu no Mar Negro após decolar de Sochi, onde realizou uma escala. A aeronave levava 84 passageiros e 8 tripulantes para a Síria. Entre os passageiros, estavam militares e integrantes do coral e grupo de dança Alexandrov, que participariam das comemorações de ano novo na base aérea russa de Khmeimim.