Caixa só vai saber valor da Mega da Virada às 14h de sábado

A Caixa Econômica Federal só vai conhecer o valor exato do prêmio da Mega da Virada após as 14h (horário de Brasília) do próximo sábado (31), prazo final para que as apostas sejam feitas. Isso porque o valor a ser sorteado é calculado com base em todas as apostas feitas para o concurso e inclui também um percentual de todas as apostas da Mega-Sena feitas ao longo do ano.

Nesta terça-feira (27), o prêmio já é estimado em R$ 225 milhões, de acordo com a Caixa.

CONFUSÃO COM ÚLTIMO CONCURSO

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1889 da Mega-Sena, sorteado no último sábado (24). Com isso, ficou acumulado para o próximo concurso o valor de R$ 82.505.122,23, segundo a Caixa Econômica Federal.

Muitos apostadores ficaram confusos com o anúncio desse valor, uma vez que ele é bem maior que o prêmio estimado para o concurso 1889, de R$ 3 milhões.

Mas a Caixa explicou que essa diferença existe justamente pelo fato de o concurso 1890 se tratar da Mega da Virada, para a qual é reservado um percentual de todas as apostas feitas no ano. Além disso, trata-se de um concurso de número terminado em zero, e para esses sorteios sempre é reservado um percentual do valor arrecadado nos nove sorteios anteriores.

A Caixa soma a esse valor acumulado de R$ 82.505.122,23 a quantidade de apostas já feitas e a expectativa de novas apostas e, assim, chega à estimativa de prêmio de R$ 225 milhões.

PRÊMIO EM 2017

O sorteio da Mega da Virada acontece no próximo sábado (31), às 21h. Depois dele, tudo zera. Não fica nenhum valor acumulado para o primeiro prêmio da Mega-Sena de 2017, que será calculado a partir das apostas que serão feitas para o concurso 1891.

Reportagem: Keyla Cezini