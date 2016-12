Câmara de Vila Velha vota redução de salários nesta segunda

Os vereadores de Vila Velha votam nesta segunda-feira (26) a redução do salário do prefeito eleito, Max Filho (PSDB), do vice-prefeito, Jorge Carreta (PSDB), e a manutenção da remuneração dos parlamentares que vão assumir lugar na Câmara do município a partir de 1º de janeiro.

De acordo com o presidente da Câmara de Vila Velha, o vereador Ivan Carlini (DEM), a proposta da redução do salário partiu do próprio prefeito.

Atualmente, o vencimento do chefe do executivo municipal é de R$ 17.800, enquanto o do vice é de R$ 13.800.

Se aprovadas as reduções, o prefeito Max Filho vai receber R$ 13.800. Já o vice-prefeito Jorge Carreta passará a receber R$ 12 mil. Procurados nesse domingo (25) para comentar as reduções, Max e Carreta não foram encontrados.

Já a ideia da manutenção do salário dos vereadores partiu dos atuais parlamentares da Casa.

“A ideia foi dos vereadores. É um exemplo que nós estamos dando. O País vive um momento de crise, o desemprego está terrível. Então não é justo aumentar o salário dos vereadores neste momento”, disse Ivan Carlini.

Este será o terceiro mandato em que os vereadores de Vila Velha não terão aumento. O vencimento de cada um dos 17 vereadores é de R$ 7.440 — o menor entre os vereadores da Grande Vitória.

Reportagem: Giordany Bossato