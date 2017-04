O momento em que um soldado da Polícia Militar reagiu a um assalto e matou um bandido a tiros, na noite de sábado (8), no Centro de Vitória, foi flagrado por câmeras de videomonitoramento que estão instaladas na região. O crime aconteceu no momento em que o PM tinha acabado de sair do Teatro Glória e entrou em seu carro, que não teve o modelo revelado pela polícia.

Reportagem: Simony Giuberti