Camila Queiroz diz que não gostou de Klebber Toledo à primeira vista

O casal de atores Camila Queiroz, 24, e Klebber Toledo, 31, ainda comemora a nova fase do namoro: o noivado. Em junho passado, Toledo pediu Camila em casamento e, depois, os dois postaram fotos em suas contas no Instagram para selar o enlace. Quem vê todas as trocas de carinho pelas redes sociais pode imaginar que foi amor à primeira vista. Mas não foi bem assim.

Camila Queiroz conta que quando viu Toledo o achou certinho demais para seu gosto. “Pensei na hora em que te vi: ‘Ai, que menino certinho, todo fofo com todo mundo, credo!’, disse a atriz durante entrevista à revista “TOP Magazine”. Aliás, a entrevista de Camila foi feita pelo próprio noivo uma semana antes dela ser pedida em casamento. “O jeito de andar meio saltitando que faz balançar os lindos e vastos cabelos. Saltitar esse que me arrebata todas as vezes”, disse Toledo sobre a amada.

Na entrevista, Klebber Toledo aproveitou para descobrir os segredos da amada. O ator questionou a atriz o que ela desejava nos próximos dez anos. “Hoje eu sonho com uma família estruturada e com o meu trabalho. Planejo daqui a dez anos ter os meus filhotes, vários bichinhos, um casamento feliz e várias personagens incríveis na bagagem.”

O casal se conheceu durante as gravações da novela “Êta Mundo Bom” (2016), na qual contracenaram. Camila, que foi revelada no folhetim “Verdades Secretas” (2015), também comentou sobre seus personagens nas duas novelas. “Com a Angel, entendi que temos que dar mais atenção do que eu já imaginava aos jovens, e aprendi a não julgar as escolhas de cada um. Com a Mafarrrda (risos), eu acredito que a pureza e a ingenuidade dela tomaram conta do meu coração.”

Sobre Luíza Guimarães, sua personagem na novela das sete “Pega Pega”, Camila diz estar “aprendendo a ser forte e correr em busca dos seus objetivos sempre”. “Ninguém pode fazer isso por você, a não ser você mesma.” A publicação com a entrevista completa do casal chega às bancas na próxima semana.

