Do ponto mais alto do Parque Gruta da Onça, no centro de Vitória, será possível curtir a lua cheia nesta quinta-feira (12). Um grupo de condutores de ecoturismo vai promover uma caminhada até o mirante do Vigia.

A saída será às 17h30, com concentração no chafariz. O retorno está previsto para as 20h. Há uma taxa de R$ 20 por pessoa. Informações: 99940-3416 ou 99804-5959.