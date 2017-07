Caminhoneiro morre após acidente na BR-101

Um caminhoneiro morreu após um acidente na BR-101, em Linhares, na noite dessa quarta-feira (12).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu às 19h45, no quilômetro 142 da rodovia.

O caminhão que ele conduzia bateu na traseira de outro. O caminhoneiro ficou preso às ferragens, chegou a ser resgatado, mas não resistiu.

Já o motorista do caminhão da frente foi jogado para fora da cabine com o impacto, sofreu escoriações e foi socorrido por equipe da Eco101, concessionária que administra o trecho da rodovia que corta do Espírito Santo.