Canadá identifica suspeito de ataque terrorista em mesquita

As autoridades do Canadá identificaram nesta segunda-feira (30) o suspeito do atentado a tiros contra uma mesquita em Québec. Ao menos seis pessoas morreram e 17 ficaram feridas após o ataque, na noite do domingo (29) -cinco em estado grave.

Detido, o suspeito foi identificado como Alexandre Bissonnette, 27, de cidadania franco-canadense. Ele estuda na Universidade Laval, segundo um ex-colega de escola. Anteriormente, a polícia havia anunciado a prisão de dois suspeitos.

A segunda pessoa foi identificada como Mohamed el-Khadir, que tem ascendência marroquina e agora é considerado testemunha. Segundo a polícia, um dos homens foi preso no local do ataque e o outro havia fugido da mesquita, mas ligou em seguida para as autoridades a fim de se entregar e foi detido.

“Condenamos este ataque terrorista contra os muçulmanos em um centro de culto e refúgio”, afirmou o premiê canadense, Justin Trudeau.

A Casa Branca também condenou o ataque. O presidente dos EUA, Donald Trump, telefonou para Trudeau para expressar condolências. Ele também se disponibilizou para oferecer ajuda às autoridades canadenses, caso seja necessário.

O papa Francisco afirmou estar rezando pelas vítimas do ataque terrorista. O ataque aconteceu após o Canadá prometer abrir suas portas aos muçulmanos e refugiados, depois que Trump assinou um decreto, na última sexta-feira (27), suspendendo a entrada de refugiados sírios por 120 dias nos EUA e proibindo a emissão de vistos para cidadãos de sete países de maioria muçulmana: Irã, Iraque, Líbia, Sudão, Somália, Síria e Iêmen. A medida provocou caos nos aeroportos dos EUA e indignação no mundo inteiro.