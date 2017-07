Capixaba conquista título inédito no mountain bike e mira sequência de mais conquistas

Após competir duas vezes no Brasileiro de mountain bike XCO (cross country olímpico, disputado em circuito) e ficar próxima do título, a capixaba Nara Faria da Silva não só saiu da fila, como conseguiu o feito em casa. Na principal prova do calendário nacional, disputada no domingo (23), em Domingos Martins, a ciclista não deu chance para as adversárias, mostrou quem manda no Espírito Santo e subiu no lugar mais alto do pódio na categoria master feminino.

Com um início explosivo, a atleta de Dores do Rio Preto abriu frente para as adversárias e completou as três voltas no circuito de 4,4km em 1h01min57s – com nove minutos à frente da segunda colocada, Stefânye Lindolfo da Silva. Virgínia Montanha de Castro completou a lista das líderes.

“Estava vindo de uma preparação mais específica para o cross country, fazendo treinamentos mais técnicos. Consegui largar bem, na subida já abri distância para as outras meninas. Saiu tudo de acordo com o esperado, me senti bem durante a prova, andei forte”, contou Nara.

Nas participações anteriores no campeonato, a ciclista ficou muito próxima da vitória. Em 2015, terminou na segunda posição, em Itaipava (RJ). Ano passado, foi a terceira colocada, em Juiz de Fora (MG).

Familiar com o circuito, onde havia competido no Estadual, Nara contou com o apoio da torcida de Domingos Martins, que a empurrou nas pedaladas para cruzar a linha de chegada em primeiro.

“A pista surpreendeu aos atletas que vieram de fora, porque é uma pista muito dura, com subidas inclinadas, e extremamente técnica, com obstáculos naturais. E correr em casa, com a turma gritando, os amigos presentes, contribuiu muito para esta vitória.”

Desejo por bicampeonato

Após a vitória em Domingos Martins, Nara não terá tempo para descansar. No final de agosto, a capixaba vai tentar alcançar o bicampeonato Brasileiro no mountain bike XCM (maratona), que será disputado em Vitória da Conquista, na Bahia.

O primeiro título na modalidade foi conquistado em 2015, em Picos, no Piauí. Ano passado, ela ficou com o vice-campeonato, em prova disputada em São Fidélis, no Rio de Janeiro.

Com aproximadamente um mês de preparação – a prova será realizada no dia 27 de agosto -, a atleta tem que virar a chave e seguir os treinos de modo totalmente diferente. Saem as práticas mais técnicas e começa a preparação focada na resistência.

“Preparação é totalmente diferente, não temos muito tempo. Estava muito focada no cross country, que é curto, explosivo e técnico. Agora o treinamento para a maratona. Quando já chega em um nível de competitividade, são quatro anos treinando, a gente já tem uma resistência natural. O negócio é ter força por muito tempo e andar forte”, explicou a atleta.

No dia 6 de agosto, ela participa de uma competição em Marilândia, no norte do Espírito Santo, que servirá como experiência para o objetivo principal.

“Meu objetivo vai ser usar como treinamento para o Brasileiro, não vou me preocupar com o resultado nessa prova”.

Elite

Na principal categoria do mountain bike olímpico, a brasileira Raiza Goulão, representante do Brasil na Olimpíada do Rio, foi a campeã brasileira em Domingos Martins. Entre os homens, a vitória ficou com Luiz Henrique Cocuzzi. O capixaba Ismael Rupf, que competiu pela primeira vez na Elite, terminou como 16º lugar.