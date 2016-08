Capixaba e amigas mineiras são encontradas mortas em Portugal

Uma capixaba e duas mineiras foram encontradas mortas nesta sexta-feira, 26, em Portugal. As três mulheres estavam desaparecidas desde janeiro. Thayane Milla Mendes, 21 anos, e as irmãs mineiras Lidiana Neves Santana, 16, e Michele Santana Ferreira, 21, que estava grávida, foram encontradas em um poço perto do aeroporto de Tires, em Cascais, em um hotel para cães e gatos.

De acordo com informações do jornal português Sol, o principal suspeito é o namorado de Michele, que trabalhou no hotel. Ao jornal Extra, a mãe das mineiras, a auxiliar de serviços gerais Solange Santana Leite, 50 anos, contou que recebeu a notícia da morte das filhas por uma amiga que mora em Portugal. “Elas, infelizmente, foram encontradas mortas. Minha amiga que está em Portugal me ligou para avisar, mas a polícia ainda não encontrou em contato comigo”, disse.

A auxiliar de serviços gerais afirmou ainda que vai contar com a ajuda da amiga para resolver as questões burocráticas, pois não tem como buscar o corpo das filhas. Solange contou ainda que a filha mais velha morava em Lisboa há 9 anos com um brasileiro com quem mantinha um relacionamento e estava grávida de 3 meses.

Lidiana foi para Portugal no final de 2015, a convite da irmã mais velha. Em janeiro, a capixaba de Nova Venécia chegou ao país e se juntou a elas. Solange afirma que dias depois perdeu contato com as filhas. Em busca de notícias, ela entrou em contato com o companheiro de Michele.

“Ele disse que elas estavam bem e que iriam para Londres. Ele disse que Michele tinha largado o emprego e saído do Facebook para não ser encontrada pela ex-patroa. Mas eu desconfio dessa história”, disse.

O brasileiro voltou para Minas Gerais pouco tempo depois, segundo a mãe das jovens. “Só ele sabe o que aconteceu com minhas filhas. Ele já foi ouvido pela polícia (brasileira), mas não sei o que ele pode ter contado”, disse. “Uma amiga contou que ele costumava ser agressivo com a Michele”.

O caso das três brasileiras era acompanhado desde fevereiro pelo Itamaraty, que informou que as jovens planejavam ir para Londres, mas não havia registro da saída delas de Portugal ou da entrada no Reino Unido.