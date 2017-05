Capixaba é ouro com segundo melhor tempo do mundo no Troféu Maria Lenk

O nadador capixaba João Luiz Gomes Júnior, 31 anos, é até aqui o grande nome do Troféu Maria Lenk, que acontece até sábado no parque aquático Maria Lenk, no Rio, e vale classificação para o Campeonato Mundial de Budapeste. No início da noite de hoje, ele venceu a final dos 50m peito com o tempo de 26s83, a segunda melhor marca do mundo no ano.

Finalista olímpico nos Jogos do Rio/2016, João Gomes, que nada pelo Pinheiros/SP, já tinha conquistado o ouro também nos 100m peito do Maria Lenk, na última terça-feira, com o tempo de 59s41, a quinta melhor do mundo da temporada na prova.

O capixaba tem, agora, seis títulos individuais do troféu Maria Lenk na carreira, sendo três nos 100m peito e outros três nos 50m peito.