Carrie Fisher recebe indicação póstuma ao Emmy

Nesta quinta-feira (13), a atriz Carrie Fisher recebeu indicação póstuma ao Emmy 2017 por sua participação na terceira temporada do seriado “Catastrophe”.

Ela foi nomeada ao prêmio de melhor atriz convidada em série de comédia. Na série da Amazon, Rob (Rob Delaney) é um americano que se muda para Londres para lidar com a gravidez inesperada de uma mulher com quem ele se relacionou.

A atriz interpretou Mia, mãe do protagonista. Fisher concorre com as atrizes Angela Bassett, de “Master of None”, Becky Ann Baker, de “Girls”, Kristen Wiig, de “Saturday Night Live”, Melissa McCarthy, de “Saturday Night Live” e Wanda Sykes, de “Blackish”.

Eternizada como a princesa Leia, de “Star Wars”, a atriz teve um ataque cardíaco durante um voo e foi internada em estado grave. Mas não resistiu e morreu no fim do ano passado.