Carro de filho de Marcello Novaes e Letícia Spiller cai em praia do Rio

Pedro Novaes, 19, filho dos atores Marcello Novaes e Letícia Spiller, se envolveu em um curioso acidente de trânsito no começo da tarde desta quinta-feira (5). O carro em que ele estava – um Toyota modelo Hilux – caiu na praia de São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro.

De acordo com a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido com o acidente. O carro foi removido do local ainda durante a tarde.

Ao jornal O Globo, Pedro Novaes afirmou que se esqueceu de puxar o freio de mão quando foi jogar fora um giz de cera de sua irmã. Assim, o carro, que é automático, ficou desgovernado, atravessou a pista e a ciclovia até cair na areia.

Marcello Novaes e Letícia Spiller, pais do garoto, ganharam destaque ao formar o casal Raí e Babalu na novela “Quatro Por Quatro”, exibida pela TV Globo em 1994. Atualmente, estão no ar em “Sol Nascente”, trama na qual voltaram a viver um casal após mais de 15 anos da separação.

Esse é o segundo acidente de carro envolvendo filhos de famosos em 2017. Nessa terça (3), o carro em que Vinícius Bonemer – filho de William Bonner e Fátima Bernardes – se chocou com um caminhão na altura da cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Vinícius está em casa, se recuperando da batida. A polícia investiga o acidente.

Reportagem: Folhapress