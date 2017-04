Casa Branca acusa Rússia de encobrir ataque químico sírio, afirma jornal

A Casa Branca acusou o governo russo nesta terça-feira (11) de encobrir o ataque químico ocorrido na semana passada na Síria, ação que levou o presidente Donald Trump a autorizar o lançamento de mísseis americanos contra bases sírias.

Em um relatório da inteligência americana, obtido pelo jornal “The New York Times”, o governo americano conclui que Rússia e Síria atuaram para confundir a comunidade internacional sobre o ataque, fazendo uso de desinformação e “narrativas falsas”.

Funcionários da Casa Branca, sob condição de anonimato, afirmaram que o objetivo de Moscou era encobrir a responsabilidade do regime de Bashar al-Assad pelo ataque. O ditador sírio nega qualquer envolvimento no ataque químico que matou mais de 80 pessoas no nordeste do país. O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, disse na tarde desta terça-feira (11), no entanto, que ainda não há consenso na comunidade de inteligência dos EUA a respeito da cumplicidade da Rússia no ataque químico, numa aparente contradição com o relatório.

Mais cedo, o presidente russo, Vladimir Putin, afirmara ter informações de que existem planos de novos ataques químicos na Síria com o objetivo de “enquadrar” o regime de Assad, mas não ofereceu provas. A escalada na troca de acusações entre Washington e Moscou ocorre no dia em que o secretário de Estado americano, Rex Tillerson, chega à Rússia para um encontro com Putin. A crise síria deve dominar a agenda.