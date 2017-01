Casa de cabeça para baixo em Guriri

O aposentado Valdivino Miguel da Silva, de 64 anos, construiu sozinho uma casa de cabeça para baixo no balneário de Guriri, litoral de São Mateus, no Norte do Estado. O imóvel inusitado, que levou três anos para ser concluído, está se tornando atração turística no balneário.

A casa chama a atenção pelas características incomuns. O telhado, por exemplo, fica onde deveria ser o piso e até uma chaminé e a caixa d’água foram colocadas do lado contrário. As janelas e a porta da fachada ficam de ponta-cabeça. No alto, ainda há vasos de plantas pendurados.

Valdivino nasceu em Colatina, Noroeste do Estado, e mudou para Guriri quando se aposentou. Ele trabalhava como mestre de obras e usou a experiência na construção civil para erguer o imóvel.

