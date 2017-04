Casa d’Italia quer Chácara Von Schilgen como sede

O primeiro ato oficial da Casa d’Italia no Espírito Santo foi realizado nesta terça-feira (11). O ofício requerendo a cessão da Chácara Von Schilgen, na Praia do Canto, para ser a sede da Casa d’Italia foi protocolado na Prefeitura Municipal de Vitória.

O documento foi assinado pelos conselheiros capixabas do Comitê dos Italianos no Exterior (Com.it.ES) do Consulado Geral da Itália no Rio de Janeiro e o presidente da Camera de Commercio Brasile-Italia no ES, Dorval Uliana, todos membros da diretoria da Casa d’Italia.

Cultura Italiana no ES

A Casa d´Itália tem objetivo de dar visibilidade ao Espírito Santo quanto a importância da colonização italiana, especialmente em seu protagonismo como berço da imigração italiana no Brasil, dar suporte e fortalecer as associações de cultura italiana no Espírito Santo, reivindicar junto às representações diplomáticas italianas no Brasil atendimento rápido e eficaz nos serviços aos descendentes e aos cidadãos italianos no Espírito Santo, fortalecer as relações e ampliar o intercâmbio entre os ítalo-capixabas e as demais etnias que compõem o mosaico cultural capixaba e fortalecer e ampliar as relações comerciais entre a Itália e o Espírito Santo.