Casal morre durante incêndio em casa na Serra

Um casal foi encontrado morto durante um incêndio em uma residência no início da manhã deste sábado (8) no bairro Carapina Grande, na Serra. De acordo com vizinhos, as vítimas têm duas filhas, mas elas não estavam no local. Eles identificaram as vítimas apenas como Madalena e José Luiz.

Moradores da Rua Demétrio perceberam a fumaça e começaram a apagar as chamas por volta das 6h30, mas o fogo já tinha destruído a maior parte dos cômodos da casa, que fica no segundo pavimento.

“Minha esposa me chamou avisando que estava pegando fogo. Chamei meu primo, ele levantou e nós pulamos o muro e arrombamos a porta, mas o fogo estava intenso. Eu entrei e saí correndo porque queimei as vistas. O vizinho emprestou a mangueira e nós começamos a apagar o fogo na frente da casa. Vimos que tinha fogo em dois quartos e fomos apagando”, contou o assistente administrativo Alexandre Ribeiro, de 42 anos.

O vizinho relatou com tristeza o momento em que encontrou os corpos das vítimas. “Por último, quando abri a janela do terceiro quarto, já me deparei com o casal na cama. Eu gelei na hora e saí correndo. Fiquei triste com a situação. Não esperava isso. Para mim, não tinha ninguém na casa. Eu conhecia o casal de vista, eles moravam de aluguel aí. Depois que constatamos que eles estavam mortos, nós descemos, chamamos a polícia e ficamos aguardando aqui do lado de fora”, disse.

A Polícia Civil realizou perícia na residência e, até as 9 horas os corpos ainda permaneciam no local.

O Corpo de Bombeiros chegou ao local às 9h40. Em nota, a assessoria de imprensa disse que os bombeiros foram acionados no início da manhã. Leia o posicionamento na íntegra:

“Moradores do bairro Carapina Grande informaram ao Corpo de Bombeiros, no início da manhã, que um incêndio havia atingido uma casa na Rua Demétrio, 128. Populares conseguiram extinguir as chamas.

O solicitante informou que entrou na casa e presenciou duas pessoas carbonizadas no local. Peritos foram acionados e estão a caminho. O laudo que vai apontar as causas do incêndio ficará pronto em 30 dias”.