Casar e tirar carteira mais caros

Vai ficar mais caro casar, fazer transferência de imóveis e tirar carteira de motorista a partir deste ano. Isso porque o novo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), fixado em R$ 3,1865, entra em vigor neste domingo. O valor fixado para o exercício de 2017 teve reajuste de 7,8737% em relação ao do ano passado, de acordo com o Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) dos últimos 12 meses (de outubro de 2015 a outubro de 2016).

O VRTE é utilizado no cálculo de taxas estaduais e na atualização monetária de impostos em atraso, taxas em cartórios (como casamento, registro de firma e procurações), transferência de imóveis, carteira de habilitação, renovação anual de licenciamento, entre outros.

Para o advogado especialista em Direito Tributário Leonardo Bertuloso, “diante do cenário econômico e político do País, o reajuste está de acordo com o previsto para a inflação do ano”.

Com o novo VRTE, os casais que forem registrar a união em cartório, por exemplo, agora têm de desembolsar, neste ano, R$ 395,51, enquanto no ano passado o valor pago era de R$ 366,65.

Já no Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES), para tirar a primeira carteira de habilitação (categorias A ou B), o valor passa de R$ 319,02 para R$ 344,13. Enquanto o preço do emplacamento sobe de R$ 271,40 para R$ 292,76.

Apesar do VRTE, definido pelo governo, ser o mesmo para todo o Espírito Santo, pode haver diferença nas cobranças em cartórios de municípios diferentes, devido ao Imposto Sobre Serviços (ISS) adotado em cada cidade.

Thaíssa Dilly

