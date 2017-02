Casas em área do novo aeroporto de Guarapari serão demolidas

Os pedreiros Edmilson Bispo, 53, e Rogério Souza Silva, 32, e o bombeiro civil Ronaldo Alves, 41, ficaram assustados com a ação de desapropriação realizada pela Prefeitura de Guarapari nessa terça-feira (31), no bairro Village do Sol.

Eles contam que compraram, assim como outras 200 famílias, os lotes por até R$ 15 mil e podem perder tudo.

De acordo com a secretária de Fiscalização, Cláudia Martins da Silva, quem comprou esses lotes pode ter sido enganado. “Existe decreto que regulamenta a área. No local, será construído o novo aeroporto de Guarapari”.