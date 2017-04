CBF anuncia cerimônia de abertura do Brasileirão no Allianz Parque

A CBF anunciou nesta quarta-feira (26) que o Campeonato Brasileiro de 2017 terá novamente uma cerimônia de abertura oficial, assim como aconteceu no ano passado.

O evento será na casa do atual campeão, o Palmeiras, em 14 de maio. Na ocasião, a equipe paulista receberá o Vasco no Allianz Parque pela primeira rodada da competição.

A cerimônia vai acontecer antes da bola rolar para o jogo, que está marcado para as 16h. A abertura envolverá a apresentação dos 20 clubes participantes. Além disso, o troféu do campeonato estará no gramado para ser exibido aos torcedores.

Folha Press