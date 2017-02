Cenas da violência: sem policiais nas ruas, mulher tem carro roubado por bandidos armados. Veja o vídeo

Uma mulher foi assaltada e teve o carro levado por bandidos armados na tarde deste domingo (5). Sem policiais nas ruas, ela foi mais uma das vítimas da onda de crimes que tomou conta da Grande Vitória.

O assalto aconteceu às 17h13 na Rua Nicolau Von Schilgen, em Jardim Camburi, Vitoria. A mulher saía com o veículo quando foi rendida por homens armados que chegaram correndo. Um deles aponta a arma para a mulher e faz ela parar. Em seguida, os bandidos retiraram a vítima do carro e entram no veículo. Abalada, a mulher se afasta e vai para o outro lado da rua.

O vídeo foi publicado em uma página do bairro Jardim Camburi.

Assista: