Cervejaria lança campanha para encontrar senhoras que furtaram plantas. Veja vídeo

Uma cervejaria foi alvo de um roubo incomum e preparou uma campanha para encontrar os suspeitos. Três senhoras pararam um carro em frente à cervejaria artesanal Sátira, que fica em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, e roubaram plantas do jardim.

A ação durou cerca de 40 minutos e foi gravada pelas câmeras de segurança da cervejaria. A empresa divulgou as imagens em uma campanha para recuperar as plantas. Com a hashtag #DevolveVovó, a cervejaria pede que as senhoras devolvam os vasos e mudas que levaram. Em troca, elas podem receber chopes de graça.

O empresário Marcelo Nunes afirma que mantém a horta, que é respeitada pelos moradores do bairro. “As pessoas diziam que uma horta aberta assim não ia dar certo, mas nunca tivemos nenhuma ocorrência como esta. As pessoas do bairro quando querem alguma coisa, pedem e a gente doa com o maior prazer”, disse. “Elas fizeram tudo com a maior tranquilidade. Era só elas pedirem. Claro que não íamos dar o vaso inteiro, como elas pegaram, mas elas iam poder levar alguma coisa para casa”.

O prejuízo da empresa passa de R$ 1,5 mil, pois as senhoras levaram duas orquídeas Wanda que custam cerca de R$ 500 cada, além de folhagens, lavandas e ervas da horta.