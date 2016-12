Cervejaria pediu para Lula fazer propaganda

“Se o Presidente (Lula), puder falar que: ‘A cerveja Itaipava por ser 100% brasileira, é sua cerveja preferida’ e, como falou na palestra de Atibaia: ‘Não bebo muita cerveja, mas quando bebo é Itaipava’, seria ideal para nos dar força na chegada da marca na Bahia”.

A frase acima foi enviada pelo dono da Cervejaria Petrópolis, Walter Faria, no dia 13 de novembro de 2013, para Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula.

Em e-mail intitulado, “Discurso do Presidente”, o empresário repassa informações a Okamoto sobre o tema a ser abordado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em palestra que ele faria na inauguração de uma fábrica de cervejas do grupo, em Alagoinhas, na Bahia, no dia 22.

A correspondência eletrônica foi apreendida pela Operação Lava a Jato. A presença de Lula na inauguração da fábrica foi paga como palestra, no valor de R$ 449 mil.

Lula negou irregularidade nos recebimentos por suas palestras.