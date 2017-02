A Ceturb informou que os ônibus do Sistema Transcol vão começar a operar de forma gradativa a partir das 6h desta quinta-feira (09).

De acordo com o comunicado publicado no site do Governo, as linhas que passam pela Rodovia do Contorno e Serafim Derenzi não vão circular. A operação, que contará somente com linhas troncais, vai até às 18 horas.