Chances em duas prefeituras no Estado

Candidatos de níveis médio e superior podem se inscrever em dois processos seletivos abertos pelas prefeituras de São Mateus e Santa Leopoldina. Em São Mateus, as chances são para profissionais do magistério, habilitados e não habilitados, para a função de professor regente de classe nas disciplinas de Linguagens e Códigos, Educação Física, Arte, Ciências Agrárias, e outras, coordenador de turno, pedagogo, nutricionista (nível superior), cuidador e secretário escolar (nível médio). Os salários vão de R$ 880 a R$ 1.683, para jornadas de 25 e 40 horas semanais, de acordo com o cargo.

O cadastro pode ser feito até esta terça-feira (10) através do site www.saomateus.es.gov.br no link processos seletivos. A seleção dos cadastrados será feita por meio de análise de títulos e tempo de serviço.

Já a Prefeitura de Santa Leopoldina inscreve para cadastro de reserva de médico plantonista—clínico geral, ginecologista, pediatra (plantão de 12 horas); médico plantonista — clínico geral, ginecologista, pediatra (plantão de 6 horas), agente de combate a endemias, fisioterapeuta e psicólogo.

Os ganhos vão de R$ 543,79 a R$ 1.455,53, acrescidos de insalubridade de 20% e 40%, de acordo com a função. O cadastro pode ser feito até a próxima sexta-feira, na Secretaria da Saúde, localizada na rua Costa Pereira, Centro, Santa Leopoldina.