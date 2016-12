Chip da beleza muda o visual de mulheres

Um chip hormonal usado para combater doenças tem atraído mulheres no Estado devido a alguns dos efeitos colaterais positivos, como o emagrecimento e a redução da celulite.

No Espírito Santo, pelo menos 200 pacientes já fizeram o implante do chamado “chip da beleza” e já veem os resultados no visual. Contudo, o número de mulheres que utiliza a tecnologia é maior, pois o implante também é feito em outros estados.

Entre as capixabas que aderiram ao chip, está a pedagoga Flávia Zanette Pitanga, de 34 anos. Ela colocou o dispositivo para tratar a TPM. “Eu ficava muito nervosa, agora estou mais tranquila. Ele

suspendeu a menstruação e o meu corpo está mais torneado, as celulites diminuíram. Estou mais bonita e satisfeita”, explicou.

A técnica é também usada no tratamento de mioma, anemia por sangramento excessivo, endometriose, cólica menstrual intensa, diminuição da libido e perda de massa muscular na menopausa, entre outros problemas.

Segundo o ginecologista e obstetra Elvidio dos Santos, que realiza o procedimento, se for associada a

exercícios físicos, a aplicação aumenta a massa magra da paciente e diminui a massa gorda, contribuindo para o emagrecimento, dando ânimo e força.

Além disso, o chip funciona como anticoncepcional. “Nesse caso, é mais confiável do que o comprimido, pois a mulher não corre o risco de esquecer de tomar.”

A aplicação funciona a partir da implantação, na nádega da paciente, de um tubinho de silicone com

cerca de dois centímetros de comprimento por três milímetros de diâmetro.

No dispositivo, há o hormônio gestrinona, que é liberado aos poucos, todo os dias, e cai na corrente

sanguínea da mulher. O procedimento é feito com anestesia local.

Para usar o produto, incluindo o material e o trabalho de implantação, uma mulher paga hoje de R$ 3

mil a R$ 4 mil, dependendo da quantidade de hormônio de que necessita. O material tem que ser

trocado em um ano.

O chip não é novidade, tanto que a apresentadora Hebe Camargo, que morreu em 2012, já utilizava o dispositivo para tratar os sintomas da menopausa. Os efeitos dele no visual, no entanto, ganharam destaque recentemente. A atriz Bruna Marquezine também aderiu ao recurso para tratar a TPM.

Reportagem de Verônica Aguiar