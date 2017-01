Chuva em Vitória nesta quinta registra quase 10mm de acumulado

Depois de cerca de 20 dias sem chuva, voltou a chover na Grande Vitória na madrugada desta quinta-feira (12). No entanto, os acumulados demonstram que choveu pouco em Vitória.

De acordo com os dados registrados pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o acumulado de chuva em Vitória foi de 9.8 mm, no campus da Ufes em Goiabeiras, enquanto em Nova Almeida, na Serra, choveu o equivalente a 37 mm.

O Incaper destacou ainda que o acumulado de chuva na região do Rio Jucu e do Rio Santa Maria da Vitória foi de 5mm, na zona rural de Domingos Martins, ressaltando que toda chuva que caia na região da área de captação da Bacia co Rio Jucu e Santa Maria contribui para aumentar o nível de vazão dos rios.

A chuva volta a cair na Grande Vitória e no litoral norte do Estado na tarde desta quinta, mas de forma rápida, segundo previsão do Incaper. O sol aparece nos demais momentos do dia.

Na região Sul, Serrana, parte do Noroeste e nos trechos sul e oeste da Grande Vitória, há variação de nuvens e pancadas de chuvas com trovoadas a partir da tarde.

A sexta-feira (13) começa com variação de nuvens na região Sul, grande parte da região Serrana e no extremo sul da Grande Vitória, podendo ocorrer pancadas de chuva com trovoadas a partir da tarde.

Já no litoral norte, a umidade marítima provoca chuva no começo do dia, mas diminui ao longo da sexta, com o calor voltando a predominar. Nas demais áreas da Grande Vitória, leste serrana e nas cidades do vale do Rio Doce, há previsão de variação de nuvens e chuva passageira no final da tarde.

A umidade marítima mantém a instabilidade no sábado (14) provocando chuva rápida no começo do dia no litoral norte. As nuvens diminuem ao longo do sábado.

A partir da tarde, a associação de um canal de umidade a áreas de instabilidade provocam pancadas de chuva na região Sul, parte da região Serrana e no extremo sul da Grande Vitória. Chove ainda a partir da tarde nas demais áreas da Grande Vitória, no leste serrano e no oeste do Estado.