Cielo é bronze no 50 m borboleta; Nicholas Santos vence e bate recorde

Cesar Cielo terminou em terceiro lugar na prova dos 50m borboleta com a marca de 23s22, nesta sexta-feira (5), no Troféu Maria Lenk. O ouro ficou com Nicholas Santos, 37, que com a marca de 22s61 estabeleceu novo recorde sul-americano.

Nicolas foi vice-campeão Mundial desta prova em Kazan, 2015, e agora está na briga por uma vaga no Mundial de Budapeste. O segundo colocado foi Henrique Martins, com 23s06. Cielo já havia sido bicampeão mundial da distância, nas edições de Xangai-2011 e Barcelona-2013. Também carregou por anos o recorde sul-americano da prova, com 22s76.

Neste Troféu Maria Lenk, Cielo já havia disputado outras duas provas: o revezamento 4 x 50 m livre, no qual triunfou com o Pinheiros com o melhor parcial da prova (21s32), e os 100 m livre, em que terminou em terceiro lugar. Com o bronze na distância, o velocista deve ser convocado para compor o revezamento 4 x 100 m livre no Mundial de Budapeste (Hungria), em julho. Os outros integrantes devem ser Gabriel Santos, Marcelo Chierighini e Bruno Fratus. Antes do Maria Lenk, Cielo estava havia um ano sem nadar uma competição de primeira linha.

A última havia sido a seletiva nacional para os Jogos Olímpicos do Rio, em abril de 2016, na qual foi eliminado dos 50 m livre ao terminar em terceiro atrás de Italo Duarte e Bruno Fratus. Enquanto esteve ausente das piscinas, o campeão olímpico dos 50 m livre em Pequim-2008 pouco apareceu. Recusou convites para participar do revezamento da tocha olímpica e para ser um dos destaques da cerimônia de abertura da Rio-2016.

Ele decidiu voltar a nadar somente em janeiro, após participar de uma exibição na Argentina e fazer testes que comprovaram que ainda estava em boa forma física.

No mês seguinte, ele costurou um retorno ao Esporte Clube Pinheiros, onde se projetou, e voltou a ser treinado por Alberto Pinto da Silva, o Albertinho, com quem tinha rachado em 2013.

Neste sábado, Cielo disputa as eliminatórias dos 50 m livre, prova que é sua prioridade neste retorno. Ele tenta se classificar para a final, que ocorre a partir das 19h, e nela obter um tempo que possa render uma vaga na seleção em Budapeste.