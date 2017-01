Cinco mortos e 8 feridos em tiroteio em aeroporto nos EUA

Cinco pessoas morreram e oito ficaram feridas no atentado no aeroporto de Fort Lauderdale, na Flórida, Estados Unidos. As informações são da rede CNN.

As autoridades informaram que o autor dos disparos foi detido. Os oito feridos foram levados para um hospital. O tiroteio ocorreu na área de bagagens do Terminal 2.

Os investigadores estão tentando descobrir o motivo do ataque, segundo disse a prefeita do condado de Broward, Barbara Sharief, à CNN.

Setores do aeroporto foram aparentemente evacuados.Em imagens aéreas feitas por afiliadas da CNN mostraram grandes grupos de pessoas de pé no asfalto da pista de pouso do aeroporto.