Cinco postos de combustíveis são interditados na Grande Vitória

Cinco postos de combustíveis da Grande Vitória foram interditados nesta quinta-feira (27). A interdição ocorreu durante a Operação Ouro Limpo, realizada pela Superintendência de Polícia Especializada (SPE), Agência Nacional de Petróleo (ANP) e fiscais do Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-ES). Os postos, que ficam em Cariacica e um na Serra, foram interditados por comercializar combustíveis impróprios para serem vendidos.

A operação aconteceu no dia 11 de abril e fiscalizou mais de 20 postos da Grande Vitória, coletando amostras que foram encaminhadas para laboratórios credenciados pela ANP, no Rio de Janeiro. As amostras passaram ainda por análises complementares.

O delegado José Darcy Arruda, superintendente da Polícia Especializada, explica que a porcentagem permitida de metanol no álcool é de até 0,7%, mas alguns postos não cumpriam. “Após alguns testes foi verificado que o combustível dos postos que foram interditados atingiu de 13 a 30%. As bombas foram lacradas e o material apreendido”, afirmou.

Segundo Arruda, os proprietários dos postos vão responder por crime contra a ordem econômica. “Eles poderão pegar a pena de um a cinco anos de reclusão e administrativamente pela ANP, podendo ter a licença cassada, e pelo Procon Estadual. Responderão, ainda, por lesar o consumidor”, disse.

O delegado destacou que foi instaurado inquérito policial para apurar os fatos. “É importante ressaltar que essa operação e as fiscalizações continuam, pois fazer adulteração de combustível é crime contra a ordem econômica”, concluiu.