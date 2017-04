Citado na Lava Jato, senador capixaba diz estar perplexo

O senador Ricardo Ferraço, do PSDB, está entre as autoridades citadas na lista do ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato.

Ferraço é um dos 29 senadores incluídos na relação que, de acordo com a Procuradoria-Geral da República (PGR), teve como base a delação de 78 executivos e ex-executivos do grupo Odebrecht.

A lista tem no total 108 alvos. Também serão investigados nove ministros e 42 deputados federais.

Em entrevista ao Jornal A Tribuna, o senador disse desconhecer a origem da denúncia. “Minha reação é de perplexidade total. Não tenho a menor ideia da origem dessa citação”, afirmou.

Ricardo Ferraço informou ainda que já acionou seu advogado. “Já falei com advogado em Brasília para pedir vista do processo para que eu possa saber por que o meu nome foi citado.”

Leia a reportagem completa no Jornal a Tribuna desta quarta-feira (12).