Clássico Vi-Rio para comemorar o aniversário do Estádio Salvador Costa

Um dos clássicos mais charmosos do Espírito Santo vai homenagear o Estádio Salvador Costa, na capital.

Vitória e Rio Branco disputam o título da Taça Estádio Salvador Venâncio da Costa 50 Anos, em um evento de comemoração ao cinquentenário da praça esportiva do alvianil, dia 22, às 15 horas.

A partida no chamado clássico Vi-Rio será uma semana antes da estreia dos times na Copa Espírito Santo.

Desde a fundação do clube, em 1912, o Vitória sonhava em ter o seu estádio, enquanto mandava seus jogos no Governador Bley, que pertencia ao Rio Branco, no bairro Jucutuquara, na capital.

O terreno do Salvador Costa, no bairro Bento Ferreira, foi doado pelo Governo do Estado, que cumpriu a promessa depois de tomar uma área que pertencia ao clube alvianil.

O terreno foi preparado, em 1962, e com muitos esforços da diretoria do clube, em parceria com a construtora Rio Doce, as obras de construção do Ninho da Águia, como é conhecido pela torcida, iniciaram em 1965 e foram concluídas dois anos depois, durante o mandato do então presidente alvianil Salvador Venâncio da Costa.

A inauguração aconteceu no dia 02 de abril de 1967, em um amistoso contra o Botafogo, com vitória da equipe carioca, por 1 a 0.

“O estádio Salvador Costa representa a luta do nosso clube e é o nosso grande patrimônio. Por isso, a data comemorativa é muito significativa para nós e não deixaríamos passar em branco. Estamos planejando um grande evento e convidamos nosso maior rival, então temos a certeza de que será um grande clássico”, afirma o presidente Adalberto Mendes.

O Vitória se movimenta para concluir a organização e irá promover um lançamento oficial do evento nos próximos dias, quando serão divulgadas mais informações sobre a partida comemorativa, como preço de ingressos e atrações. Rivais históricos, as duas equipes se preparam para a disputa da Copa Espírito Santo, que estreia no próximo dia 29.

Com informações da assessoria de comunicação do Vitória FC