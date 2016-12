Cliente não é atendido e mata seis em casa de prostituição

Seis pessoas foram mortas em uma boate usada como casa de prostituição em Jaboticabal, São Paulo, na noite dessa quarta-feira (21).

De acordo com a Polícia Civil, o crime foi cometido por um cliente que não conseguiu um programa com a garota que desejava, que já estava com outro cliente. Revoltado com a situação, ele buscou um revólver no carro, voltou à boate e começou a atirar, matando seis pessoas e deixando outras duas feridas.

O atirador fugiu do local a pé por um canavial e ainda não foi localizado.