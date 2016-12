Clubes brasileiros conhecem adversários na Libertadores

Os oito clubes brasileiros que vão disputar a Libertadores conheceram seus grupos e adversários na noite de quarta-feira (21) em evento realizado em Assunção, no Paraguai. O sorteio dos grupos e dos jogos das primeiras fases foi realizado pela Conmebol após a entrega do troféu da Copa Sul-Americana à Chapecoense e a exibição de um vídeo com homenagens ao clube catarinense.

A Libertadores começa no dia 23 de janeiro, com a primeira fase preliminar. A fase de grupos acontece entre 7 de março e 25 de maio. Já o mata-mata vai de 4 de julho a 2 de novembro.

Os primeiros brasileiros a conhecerem seus adversários são Botafogo e Atlético-PR. O carioca enfrenta o Colo-Colo, e se vencer, vai enfrentar o Olímpia (PAR) ou o vencedor de Independiente Del Valle (EQU) e Deportivo Municipal (PER). Se chegar à fase de grupos, o Alvinegro estará no grupo 1, ao lado de Atlético Nacional (COL), Etudiantes e Barcelona de Guayaquil.

O Atlético-PR vai enfrentar o Milionários, da Colômbia. Ganhando, o clube paranaense enfrenta o vencedor de Deportivo Capiatá e Deportivo Táchira. Se vencer, o clube vai ficar no grupo 4, ao lado de San Lorenzo, Universidade Católica e Flamengo.

Confira os grupos da Libertadores

Grupo 1

Atlético Nacional

Estudiantes

Barcelona

Ganhador 2 (Botafogo, Colo-Colo, Olimpia, D. Municipal ou I. del Valle)

Grupo 2

Santos

Independiente Santa Fe

Sporting Cristal

Ganhador 3 (U. de Sucre, M. Wanderers, Atlético Cerro, Unión Española ou The Strongest)

Grupo 3

River Plate

Emelec

Independiente Medellín

Melgar

Grupo 4

San Lorenzo

Universidad Católica

Flamengo

Ganhador 1 (Atlético-PR, Millonarios, U. de Sucre, M. Wanderers ou Universitario)

Grupo 5

Peñarol

Palmeiras

Jorge Wilstermann

Ganhador 4 (Carabobo, Junior Barranquila, A. Tucuman e El Nacional)

Grupo 6

Atlético-MG

Libertad

Godoy Cruz

Sport Boys

Grupo 7

Nacional

Chapecoense

Lanus

Zulia

Grupo 8

Grêmio

Guaraní

Zamora

Deportes Iquique