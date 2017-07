Clubes se manifestam em solidariedade a Abel

O Fluminense Football Club, seu presidente, vice-presidentes, diretores e funcionários prestam suas condolências e manifestam sua solidariedade ao técnico Abel Braga e sua família neste momento de tristeza pela morte de seu filho João. O clube decretou luto oficial de três dias.

