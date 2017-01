Cobrador é preso suspeito de abusar de duas meninas de 12 anos

Um cobrador de 30 anos foi preso por policiais da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) dentro do ônibus em que trabalhava, no bairro Jardim Camburi, em Vitória.

A prisão aconteceu na quarta-feira (04). O homem é um dos suspeitos de abusar sexualmente de duas adolescentes de 12 anos. O crime ocorreu no dia 27 de julho de 2016, no bairro Ilha do Príncipe, em Vitória.

Segundo o titular da DPCA, delegado Lorenzo Pazolini, os abusos foram cometidos por ele e por um amigo na terça-feira. “Eles conheceram as vítimas dentro do ônibus e as levaram para uma casa, onde aconteceu o crime. Como elas passaram a noite fora, as mães das adolescentes foram à delegacia”, contou.

O outro homem que cometeu o abuso ainda está foragido. “A polícia continua as investigações para localizar o outro suspeito”, concluiu o delegado. O suspeito foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).