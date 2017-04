Com gol de Rodriguinho, Corinthians vence na Arena e avança à semifinal

Uma cabeçada de Rodriguinho com estilo, aos 37 minutos do primeiro tempo, levou o Corinthians de Fábio Carille à semifinal do Campeonato Paulista. Diante do Botafogo neste domingo (9) em Itaquera, a vitória por 1 a 0 – a oitava por esse placar no ano – foi suficiente para assegurar a passagem após empate sem gols em Ribeirão Preto.

Com 33 mil torcedores presentes, o segundo melhor público da Arena Corinthians no ano, a equipe da casa jogou no limite, mas com as características que marcam sua trajetória em 2017: muita organização, disposição, poucas oportunidades concedidas ao adversário e, também, poucos gols marcados. Neste domingo, só Rodriguinho rompeu a barreira do Botafogo, eliminado.

Passada uma pressão competente no início, que Jô e Rodriguinho não transformaram em gols, o Corinthians decaiu no sentido criativo. Até os 35 minutos, os dois principais criadores do time erravam quase tudo, mas isso mudou em um lance. Romero acertou lindo calcanhar para ultrapassagem de Arana, Maycon inverteu o jogo e Jadson, com um cruzamento na medida, serviu para Rodriguinho fazer de cabeça, com estilo.

Com a vantagem construída por Rodriguinho, a força do sistema defensivo do Corinthians voltou a aparecer. O Botafogo não conseguiu marcar diante de Pablo e Balbuena, com números cada vez mais impressionantes em 2017. Com ambos, os corintianos jogaram 12 vezes e sofreram três gols em só dois desses jogos. Já sem os zagueiros juntos, a marca é de 7 jogos e 7 gols sofridos. Não à toa, o Corinthians tem a melhor defesa do Paulista, ao lado do Palmeiras.

Com a vitória, são duas as hipóteses de rival para o Corinthians na semifinal. O adversário com maiores possibilidades é o São Paulo, caso o Santos se classifique ou caso a Ponte Preta avance sem vitória no Pacaembu, nesta segunda-feira (10). Em caso de triunfo da Ponte, o time de Campinas se torna o adversário corintiano.

Veja o gol que colocou o Corinthians na semifinal:

A assistência do @jadson_10 para o gol de Rodriguinho, que deu a vitoria ao #Corinthians sobre o Botafogo-SP! ⚫⚪⚽#NoEmbaloDaFiel pic.twitter.com/EwqCaOvQsG — Corinthians (@Corinthians) April 9, 2017

Reportagem: Folhapress