Com Hartung de licença médica, Colnago assume Governo do Estado

Com a licença médica do governador Paulo Hartung, neste domingo (05), o vice-governador César Colnago, assumiu pela quinta vez a interinamente no comando do Governo do Estado.

Colnago fica na função até o próximo dia 12. A transmissão do cargo foi realizada na Residência Oficial do Governo (Resof), na Praia da Costa, em Vila Velha, com a presença de integrantes do secretariado.

Vale lembrar que o governador Paulo Hartung foi submetido a uma intervenção cirúrgica, na tarde da última sexta-feira (03), para retirada de um tumor localizado na bexiga. De acordo com os médicos, a previsão é que Hartung permaneça internado no Hospital Sírio-Libanês até a próxima quarta-feira (08). O governador segue com o quadro clínico estável, consciente e foi visto fazendo uma caminhada nos corredores do hospital na manhã deste domingo (05).

“Estou muito integrado às atribuições do Executivo Estadual e, conforme entendimento com o governador Paulo Hartung, vamos focar na agenda dos assuntos prioritários do Estado, reuniões de equipe e despachos de rotina”, adiantou Colnago.