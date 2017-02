Comandante convoca policiais para se apresentarem às 16h

O comando da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) fez uma nova chamada geral a todos os policiais militares de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari e Viana. Neste sábado (11), eles deverão se apresentar fora dos batalhões às 16h para patrulhamento a pé.

A reportagem de A Tribuna teve acesso ao documento que determina a convocação dos policias. Em Vitória, a apresentação deve ser feita na Rodoviária e na Praça do Papa. Em Vila Velha, será na Prainha. Em Serra, no Terminal de Laranjeiras. Em Cariacica, será na Prefeitura do município. Em Guarapari, na Praia do Morro. Já em Viana, a chamada acontece na praça do município.

A convocação já define o horário de apresentação de domingo (12) para 8h.

Veja a determinação