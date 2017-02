Comando Geral convoca PMs de licença médica para voltarem ao trabalho

O Comando Geral da Polícia Militar informou na noite desta terça-feira (21) que vai convocar policiais em dispensa médica a partir desta quarta-feira (22). Eles serão orientados e motivados a retornarem ao trabalho.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), serão convocados os PMs que a partir do dia 03/02 receberam dispensa médica e foram afastados temporariamente e parcialmente do serviço.