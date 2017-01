Ensaios técnicos do Carnaval de Vitória começam nesta quarta

Na contagem regressiva para entrar na avenida, as escolas de samba do Carnaval de Vitória 2017 se preparam para fazer os ajustes finais para brilhar no Sambão do Povo. Têm início nesta terça-feira (24) os ensaios técnicos das escolas, a partir das 20 horas, com entrada franca.

As primeiras a fazer os testes na passarela do samba serão a São Torquato e Chegou o que Faltava. Nesta quarta (25), ensaiam Rosas de Ouro e Andaraí; na quinta (26), Tradição Serrana; na sexta (27), Imperatriz do Forte e Barreiros; no dia 7 de fevereiro, Novo Império e Jucutuquara; no dia 8, MUG e Pega no Samba; e, por fim, no dia 9, Piedade e Boa Vista.

Na oportunidade, os integrantes detectam possíveis falhas na apresentação da evolução da agremiação e têm a possibilidade de fazer correções e ensaiar novas coreografias das alas, além de cronometrar o tempo na avenida.

Desfiles

O Carnaval de Vitória é o primeiro do país e é realizado uma semana antes do oficial: nos dias 17 (sexta) e 18 (sábado), a partir das 21 horas.

No dia 17, desfilam, na ordem, São Torquato, Chegou o que Faltava, Rosas de Ouro, Chega Mais, Andaraí, Tradição Serrana, Imperatriz do Forte e Barreiros, pelo Grupo de Acesso.

No dia 18, pelo Grupo Especial, desfilam as escolas Novo Império, Jucutuquara, Mocidade Unida da Glória, Pega no Samba, Unidos da Piedade e Independentes de Boa Vista.