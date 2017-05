Comerciante tem égua roubada

Após dois anos de dedicação e cuidados com a égua Princesa, a comerciante Fabiane Alves, de 49 anos, está sofrendo com a perda do animal. “Não consigo comer, nem dormir, estou triste e preocupada pensando se ela está sendo maltratada novamente”, lamentou.

Fabiane contou que a égua foi roubada quando pastava em um terreno na avenida do Canal, na Ilha dos Bentos, na última quarta-feira (26), entre 8 e 9 horas.

E ela não é a única que está sofrendo com a ausência de Princesa, a companheira de pasto dela, a égua Jeitosa, também está sentindo a falta da companheira. “Primeiro eu comprei a Princesa, depois a Jeitosa e as duas se deram tão bem, que uma adotou a outra como irmã. Agora, a Jeitosa está sozinha sem a amiga”, falou.

A comerciante explicou que o local onde a égua fica é uma parte da avenida que tem árvores, área verde e que fica próximo à loja dela. As éguas ficam no local durante o dia, para que possa cuidar delas enquanto trabalha, mas à noite eles ficam em um terreno cercado, perto da casa dela, em Nova Itaparica, também em Vila Velha.

“Estou desesperada, porque comprei a Princesa há dois anos para tirá-la dos maus-tratos. Cuidei dela, dei amor e carinho. Ela me reconhece e relincha quando ouve o barulho do motor da minha moto”, lembrou.

Fabiane diz sentir um amor tão grande pelos animais a ponto de estar deprimida. A comerciante não come, não dorme e chora o tempo todo desde que Princesa foi roubada. “Me sinto uma mulher que está a procura de um filho”, desabafou a comerciante, que faz buscas pelo animal, na região.

Fabiane disse ainda que não registrou ocorrência do roubo do animal, porque acredita que a pessoa que cometeu o crime vai se sensibilizar ao ver o sofrimento dela e devolver Princesa. “Esta é minha esperança”, concluiu.